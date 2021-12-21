الصحة بغزة: ضبط مخلفات طبية بخانيونس

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة إن طواقمها المختصة وبناء على معلومات تلقتها صباح اليوم بوجود بعض المخلفات الطبية ملقاة على جانب شارع الرشيد بمحافظة خان يونس، تحركت لجمع المخلفات الطبية الموجودة للتخلص منها حسب البروتوكول والنظام المعمول به في التخلص من المخلفات الطبية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في تنويه أصدرته اليوم، أنه ومن خلال المعاينة تبين أنها مخلفات مخبرية، وجاري التحري لمعرفة المختبر الذي قام بالتخلص منها بطريقة مخالفة للنظام المعمول به واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أنها تلزم مؤسساتها بالتخلص من المخلفات الطبية الخاصة بها من خلال البروتوكول والنظام الخاص بذلك وتشارك في تقييم ذلك دوريا بعض المؤسسات الشريكة المحلية والدولية .