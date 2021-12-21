وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد : تسجيل 6 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعها مع ممثلي اصحاب المولدات التجارية وكالة الرأي الفلسطينية تحذير من تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: ضبط مخلفات طبية بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التربية والتعليم غرب غزة تكرم أ.براء أسعد وكالة الرأي الفلسطينية البدء بمشروع صيانة الأرصفة بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تستقبل وفدا من المخيم الجديد وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة زينب الريس بالوسطى تنظم ورشة عمل بعنوان "كيف تحسن إملائك" وكالة الرأي الفلسطينية 160 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع حراسه من العمل وكالة الرأي الفلسطينية تمريض الهلال الإماراتي تحتفل بتكريم طاقم تمريض العمليات
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة بغزة: ضبط مخلفات طبية بخانيونس

21 كانون أول / ديسمبر 2021 12:55

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة إن طواقمها المختصة وبناء على معلومات تلقتها صباح اليوم بوجود بعض المخلفات الطبية ملقاة على جانب شارع الرشيد بمحافظة خان يونس،  تحركت لجمع المخلفات الطبية الموجودة للتخلص منها حسب البروتوكول والنظام المعمول به في التخلص من المخلفات الطبية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في تنويه أصدرته اليوم، أنه ومن خلال المعاينة تبين أنها مخلفات مخبرية، وجاري التحري لمعرفة المختبر الذي قام بالتخلص منها بطريقة مخالفة للنظام المعمول به واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أنها تلزم مؤسساتها بالتخلص من المخلفات الطبية الخاصة بها من خلال البروتوكول والنظام الخاص بذلك وتشارك في تقييم ذلك دوريا بعض المؤسسات الشريكة المحلية والدولية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟