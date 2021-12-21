الحكم المحلي تعقد اجتماعها مع ممثلي اصحاب المولدات التجارية

غزة-الرأي

عقدت وحدة المولدات الكهربائية بوزارة الحكم المحلي اجتماعا مع ممثلي اصحاب المولدات الكهربية التجارية لمناقشة العقبات المواجهة لأصحاب المولدات والعمل على تذليل العقبات لإيجاد الحلول لهم.

بدوره، افتتح م. ياسر حسونة مدير وحدة المولدات الكهربائية التجارية الاجتماع بالترحاب بممثلي اصحاب المولدات التجارية أ. أبو يوسف الشاعر وأ.عبادة الخالدي و أ. ابو علاء محسن ..

من جانبه، أكد م. سالم الصفدي ضرورة استكمال اجراءات الترخيص وفق نظام ترخيص حرفة المولدات الكهربائية التجارية المعتمد من وزارة الحكم المحلي.

كما ونوه م. حسونة على تقديم كافة جوانب الدعم الفني لاصحاب المولدات من أجل اتمام اجراءات ترخيص حرفة المولد التجاري دون اي معوقات..

وبحث م.حسونة مع الحاضرين آلية التغلب على جميع المشكلات التي تواجه اصحاب المولدات وخاصة الاشتراطات التنظيمية.

من جانبهم ، نوه الأخوة الممثلين عن اصحاب المولدات لضرورة الأخذ بعين الاعتبار المشاريع القائمة وتسوية اوضاعها بما يناسب لحين اتمام ترخيصها.

وشدد م. حسونة على ضرورة التأكد من اتخاذ اصحاب المولدات لعناصر الامن والسلامة وخاصة في فصل الشتاء الجاري.

وفي نهاية الجلسة أشار م.حسونة على وجود تعاون مشترك بين جميع المؤسسات الشريكة بما سيقدم تسهيل اجراءات الترخيص حتى صدور رخصة الحرفة.

