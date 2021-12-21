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"شرطة المرور" تُشارك بورشة حول الحد من حوادث الطرق

21 كانون أول / ديسمبر 2021 01:34

غزة- الرأي

شاركت شرطة المرور والنجدة بورشة نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بعنوان "نحو سياسة للحد من حوادث السير، بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية والحكومية والحقوقيين والنشطاء الشباب.

وحضر الورشة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، وأ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات، والمهندسة سلام أبو القمبز من دائرة السياسات والخطط السكانية والمكاني في وزارة الحكم المحلي، ومعتصم ماهر فارس باحث في الهيئة الدولية “حشد”.

بدوره قال العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة إن أكثر من 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري، وهو لا يقتصر على السائق فقط بل يعتمد أيضًا على مستخدمي الطريق والمارة، حيث سجلت حوادث كثيرة بسبب عدم الانتباه أو عدم تقدير قطع الطريق من قبل المارة.

من جهته لفت طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية إلى أن الحوادث المرورية في فلسطين تمثل حرباً ضروساً وقاتلة، وخطر يحدق بالمجتمع، ويهدد حياة أبنائه ويثير العديد من النزاعات والمشاكل الاجتماعية والصحية والنفسية.

وبين القرشلي أن عدم التقيد بنظام المرور، واستعمال الهاتف المحمول، والتصرفات التي يمارسها بعض السائقين في الطرقات لاستعراض مهاراتهم، وقيام صغار السن والمراهقين بقيادة المركبات دون حيازة رخصة قيادة، وتدني الوعي المروري، وعدم صيانة المركبات، أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث السير.

وخلصت الورشة إلى جملةٍ من التوصيات التي من شأنها رفع السلامة المرورية، واتفق الحضور على أن يتم متابعة هذه التوصيات كلاً حسب اختصاصه.

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