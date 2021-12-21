مدرسة لولوة القطامي تتواصل مع العالم المصري في وكالة ناسا أحمد سليمان

غزة- الرأي

ضمن أنشطة مبادرة تعزيز القيم التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي، نفذت مدرسة لولوة عبد الوهاب القطامي لقاءً نوعياً نادراً مع العالم المصري في وكالة ناسا الفضائية الدكتور أحمد محمد سليمان المتواجد في القطب المتجمد الجنوبي، وذلك في إطار سعيها المستمر لغرس قيمة العلم في نفوس الطلاب، وإثارة روح المثابرة والاجتهاد في طلب العلم، وكذلك لربط المواضيع الدراسية بشخصيات عربية وإسلامية ووطنية وعلماء الإنسانية الذين كان لهم دور كبير في توظيف ما تعلموه في خدمة البشرية، والتأكيد على أن هذا لم يكن ليحدث لولا المثابرة والاجتهاد ومحاولة تخطي كل الصعاب، في سبيل تحقيق أحلامهم.

ومع هذه الجهود كان لا بد من ربط طلاب المدرسة، بل وربط كل طلبة الوطن مع شخصية معاصرة، في مكان عملها، ليحثهم على السعي دوما وراء تحقيق أحلامهم ونفع البشرية، وذلك من خلال الإجتهاد والمثابرة في طلب العلم.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قام المعلم براء أسعد، معلم العلوم والحياة بالتواصل مع أحد مهندسي وكالة ناسا للفضاء، العالم المصري د. أحمد محمد سليمان، وشرح المبادرة له، ليقوم الدكتور أحمد بدوره بتوجيه رسالة تحفيزية لطلاب المدرسة وطلاب الوطن لتحفيزهم على السعي دوما للاجتهاد والمثابرة.

وقام الدكتور أحمد مشكوراً بتصوير الرسالة أثناء تواجده في القطب الجنوبي المتجمد أثناء قيامهم في مهمة بحثية للبحث عن أسرار اللحظات الأولى لنشأة الكون، حيث شرح للطلاب ماهية مهمتهم البحثية، ثم تحدث بكلمات تحفيزية للطلاب، من أجل غرس الأمل في نفوس الطلاب، كما قام برفع علم فلسطين على أرض القطب الجنوبي المتجمد، في رسالة منه مفادها بأن العلم يرفع الأوطان.