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لتهنئته بالمنصب الجديد..

النائب العام يستقبل وفد الهيئة العليا لشئون العشائر

21 كانون أول / ديسمبر 2021 08:12

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غزة- الرأي:

استقبل النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، في مكتبه، وبحضور رئيس ديونه المستشار/ محمد مراد، وفد من الهيئة العليا لشئون العشائر ضم الوفد رئيس الهيئة المختار/ أبو سلمان المغني، ولفيف من مخاتير الهيئة ووجهائها، مثمناً دور رجال الإصلاح والوجهاء والمخاتير في الإصلاح بين الخصوم والمحافظة على استقرار المجتمع.

وأكد النائب العام أن المسئولية مشتركة بتضافر الجهود مع المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وترسيخ العدل والمساواة، وخدمة المواطن الغزّي، مبيناً إصداره التعليمات بإحالة بعض القضايا لرجال الإصلاح؛ للمحافظة على اللحمة المجتمعية والروابط الأسرية والأهلية.

من جهته أشاد المختار/ المغني بدور النيابة العامة في متابعة القضايا الجزائية، وتفعيل قانون الصلح الجزائي، وعلاقة التعاون مع المخاتير ولجان الإصلاح، وتبنّيها لسياسة تعزيز الاستقرار المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي، مُهنّئاً سعادته بالمنصب الجديد، ومتمنّياً أن يتحقق في عهده التوفيق والسداد للبلاد والعباد.
 

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