الصحة تجري ترميمات لتحسين الخدمات بمجمع ناصر الطبي

خان يونس- الرأي

قال د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبى بخانيونس، إنه تم مؤخراً إجراء العديد من عمليات الترميم والتحسين فى بعض مرافق مجمع ناصر، وذلك فى إطار تجويد الخدمة الصحية المقدمة للمريض وتسهيل تقديم الخدمة له،و تحسين بيئة العمل، وذلك بإشراف وتنفيذ وزارة الصحة.



وفى السياق، يوضح د.الحوت أنه تم اجراء ترميم شامل وتوسعة لدائرة الاشعة بتبرع كريم من لجنة أصدقاء بالمجمع وما يلزمها من توفير أثاث مكتبي، مؤكدا على ضرورة وأهمية تلك التوسعة وإعادة ترميمها خاصة وأنها تقدم خدماتها لنحو (250 _ 350)مراجع يوميا ، الى جانب اجراء ( 12500 )صورة أشعة شهريا، لافتا الى أن دائرة الأشعة أصبحت أكثر تنظيما خاصة مع توسعة قاعات الانتظار واعادة صيانة شاملة من تغيير بلاط وحمامات وتوفير أثاث جديد.



واضاف أنه تم ترميم ممرات وأبواب قسمي باطنة رجال وحريم حيث تصل السعة السريرية الى 50سرير، كما تم استحداث غرفتين عزل في قسم باطنة رجال وغرفتين في باطنة حريم لتوفير بيئة صحية ملائمة للمرضى أصحاب أمراض المعدية، كما تم صيانة جميع نقاط التمريض، لافتا الى أن اكثر من 85 مريض شهريا سيستفيد من الخدمات الصحية المقدمة جراء توفير غرف العزل ،موجها شكره لاهلنا فى أراضى 48 على تبرعهم الكريم مع لجنة أصدقاء مجمع ناصر الطبي على هذا التبرعم لأغراض الترميم.



ولفت الى استحداث قسم العناية المتوسطة بمستشفي الباطنة حيث تم تجهيزه بأحدث المواصفات بسعة سريرية 6 وذلك بتبرع من د. يوسف حسين شعت كصدقة جارية .

وبين د.الحوت أن جارى توسعة قسم الأنف والأذن والحنجرة من خلال استحداث وحدة المناظير، إضافة إلى توفير أحدث وحدة أسنان بالمجمع حديثا.



ونوه إلى توسعة غرفة فحص الهرمونات والكيمياء الخاصة بدائرة مختبر المجمع بتبرع كريم من أبناء المرحوم حافظ عبدالرحمن الفرا، حيث يتم شهريا فحص هرمونات بعدد 1900 فحص شهريا، مشيرا إلى أنه بعد اجراء التوسعة تم إضافة فحوصات الأدوية ودلالات السرطانية مما ساعد في تجويد الخدمة المخبرية ، حيث يتم اجراء فحوصات الأدويةبمعدل(300_400) فحص، و فحوصات دلالات سرطانية بمعدل(200-300) فحص شهريا.



يذكر أن مجمع ناصر الطبي يخدم أكثر من 300ألف نسمة فى محافظة خانيونس ويوفر جميع الخدمات الصحية فى كافة التخصصات الطبية ،كما يتم تحويل الحالات عليه من محافظة رفح لتلقى خدمات الجراحة فى الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية ،كما أنه الوحيد الذى يقدم خدمة جراحة مفاصل العظام على مستوى قطاع غزة.