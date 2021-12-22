بطولة اسبانيا: فالنسيا يقلب الطاولة على ليفانتي

قلب فالنسيا الطاولة على مضيفه ليفانتي بعد ان حول تخلفه امامه بهدفين نظيفين الى فوز 4-3 الاثنين في ختام المرحلة الثامنة عشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وتقدم ليفانتي بهدفيه بواسطة خوسيه كامبانا من ركلة جزاء تصدى لها الحارس لكن كامبانا تابع الكرة المرتدة داخل الشباك (21)، وسرعان ما اضاف روجيه الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.



ولاح الامل لفالنسيا بامكانية قلب الامور في صالحه عندما قلص الفارق عبر مهاجمه البرتغالي غونسالو غيديش قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفالنسيا مطلع الشوط الثاني انبرى لها كارلوس سولر بنجاح مدركا التعادل (50).

وكان سولر صاحب الهدف الثالث مستغلا تمريرة من غيديش (72) قبل ان يضيف الاخير الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.



رد ليفانتي بهدف شرفي سجله المقدوني اينيس باردي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز استعاد فالنسيا الى المركز السابع برصيد 28 نقطة، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 8 نقاط في المركز الاخير.