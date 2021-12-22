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الزيتون يعبر المصدر بثنائية وخدمات المغازي يتفوق على جماعي رفح

22 كانون أول / ديسمبر 2021 08:42

الزيتون يعبر المصدر بثنائية وخدمات المغازي يتفوق على جماعي رفح
الزيتون يعبر المصدر بثنائية وخدمات المغازي يتفوق على جماعي رفح

غزة- الرأي

احتكم ناديا الأمل والرباط للتعادل سلباً على ملعب رفح البلديّ، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، ليحصل كلُّ فريق على نقطة وحيدة.


وفي نفس الدرجة لفرع غزة والشمال، فاز نادي الزيتون على المصدر 2-1 على ملعب بيت لاهيا، سجلهما النجم هادي بدوان في الدقيقتين 7، و32 وللمصدر هيثم أبو راشد في الدقيقة 81، ليحصل الزيتون على أول 3 نقاط وبقي الخاسر بلا نقاط.
وعلى إستاد خان يونس البلدي، فاز خدمات المغازي على جماعي رفح 1-صفر سجله براء أبو الخير في الدقيقة 83، ليحصل على أول 3 نقاط، وبقي الجماعي بلا رصيد.


وعلى ملعب الشهيد محمد، تعادل القادسية والمشتل 1-1، سجل للأوّل محمد عبد اللطيف موسى في الدقيقة 54، وتعادل للقادسية أحمد لطفي عرام في الدقيقة 82. وعلى ملعب بيت حانون البلديّ، احتكم بيت لاهيا واتحاد دير البلح سلباّ، ليحصل كل فريق على أوّل نقطة له.


وفي الدرجة الثالثة لفرع غزة والشمال، تعادل الجزيرة وحطين 1-1 على ملعب بيت لاهيا، سجّل لحطين أحمد التلولي في الدقيقة 11، وتعادل للآخر بهاء العطار في الدقيقة 86، وأبعد الحكم لاعب حطين محمد السنداوي في الدقيقة 60. ورفع حطين رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وخلفه منافسه برصيد نقطتين

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