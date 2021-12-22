التمريض بمستشفى الأوروبي يعقد محاضرة في" التعامل مع إصابات الرأس"

غزة- الرأي

عقدت دائرة التمريض في مستشفى غزة الأوروبي وبالتعاون مع قسم التعليم المستمر محاضرة بعنوان "التعامل مع اصابات الرأس".



وقال مدير التمريض أ. عطا الجعبري: " نهدف من خلال هذه المحاضرة الى التعريف بأهم اصابات الرأس وتوضيح طبيعتها من حيث الخطورة، وكيفية التعامل مع هذه الحالات منذ وصولها إلى أقسام الطوارئ وحتى دخولها لأقسام المستشفى".



وأكد أ. الجعبري على أهمية الموضوعات التي تطرقت لها المحاضرة، متعهداً باستمرار دائرته في عقد دورات مماثلة وعلى درجة عالية من الأهمية.



وتميزت المحاضرة التي ألقاها مشرف التمريض أ. محمد الحاج، بعدد كبير من الحضور على رأسهم مشرفيين ورؤساء أقسام وكوادر تمريضية من مختلف الأقسام.