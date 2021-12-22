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الصحة تبحث مشروع تطوير قسم الطوارئ في م. بيت حانون

22 كانون أول / ديسمبر 2021 09:18

الصحة تبحث مشروع تطوير قسم الطوارئ في م. بيت حانون
الصحة تبحث مشروع تطوير قسم الطوارئ في م. بيت حانون

غزة- الرأي

ناقش مدير الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات د.محمد العطار مستجدات مشروع تطوير قسم الطوارئ في مستشفى بيت حانون، وذلك خلال لقائه بوفد من مؤسسة أطباء بلا حدود بلجيكا MSF.


وتباحث الطرفان توسعة وتدريب وتطوير القدرات ومناقشة المستجدات، ومراجعة تقييم وتقارير الإنجاز المشروع التي يقوم فيها فريق العمل الطبي من مؤسسة أطباء بلا حدود بلجيكا في مستشفى بيت حانون، حيث كانت التغذية الراجعة التي قدمها مستشفى بيت حانون ممتازة ورائعة.


وأكد وفد أطباء بلا حدود على استمرار التدريب لمدة 6 شهور إضافة للجانب الاكلينيكي.


وتم التوافق على تسليط الضوء على الجانب الإداري والتنظيمي في قسم الطوارئ من خلال بدء ورش عمل تهتم بالفئة التنظيمية من رؤساء الأقسام وإدارة المستشفى ومشرفين قسم الطوارئ من تمريض وأطباء واداريين (الفئة الضامنة لجودة العمل داخل أقسام الطوارئ في المستشفيات الجراحية الأساسية).


كما تم التوافق مع أطباء بلا حدود بالانتقال لتقييم خدمات الطوارئ ودراسة أليات تحسين الخدمات المقدمة في مستشفى الاندونيسي والوقوف عند الاحتياجات اللازمة.


ووجه د. العطار شكره لأطباء بلا حدود بلجيكا على دعمهم المستمر لتطوير خدمات الطوارئ والوقوف عند الاحتياجات الطارئة واستجابتهم السريعة لنا.

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