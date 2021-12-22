"المدهون" يؤكد على ضرورة تطوير الخدمات القضائية في دوائر التنفيذ

غزة- الرأي

قال المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء "سنعمل على تجويد وتطوير الخدمات القضائية في دوائر التنفيذ، من خلال الارتقاء بمستوى أداء الجهاز القضائي والإداري للقيام بمهامهما بكفاءة وفاعلية"، مبيناً أن الهدف من ذلك تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي تحقق مطالب متلقي الخدمة، للمساعدة في توفير بيئة قضائية مثالية تنسجم مع طبيعة عملها.

جاء ذلك ، خلال جولة تفقدية أجرها المدهون، للاطلاع على سير العمل في دائرة تنفيذ غزة وبرفقته القاضي محمد نوفل رئيس محكمة بداية غزة، والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، والأستاذ رامي صلوحة مأمور التنفيذ والأستاذ عمار قنديل رئيس قلم محكمة بداية غزة.

وأكد المستشار المدهون على حرص مجلسه تسخير الإمكانات المتاحة لتلبية احتياجات دائرة التنفيذ عبر استخدام ادوات التقنية الحديثة وإعادة هيكلة وتنظيم الدائرة ودراسة واقعها، وتوفير الكوادر البشرية وتدريبها ورفع كفايتها ، لتسهيل اجراءات التقاضي.

واشار إلى أن مجلس القضاء عاكف على تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية في بيئة القضاء وسيلمس الجميع في المحاكم نتائج هذه الاجراءات خلال فترة القادمة.