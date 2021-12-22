المرأة والتعليم تطلقان مبادرة "رغم القيد" لنصرة الأسيرات

غزة- الرأي

نظمت كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية امس الثلاثاء، تحت رعاية وزارة شؤون المرأة ، ووزارة التربية والتعليم العالي ،مبادرة "رغم القيد" لمناهضة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات ضمن الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.



وتضمنت المبادرة التي تستمر لمدة يومين العديد من الفعاليات مثل عرض مرئي لمعاناة الأسيرات في زنازين وسجون الاحتلال الإسرائيلي وكذلك جلسة حوارية مع الأسيرتين المحررتين نسرين أبو كميل وسناء الحافي، وفقرة للفن التشكيلي حول معاناة الاسيرات في الأسر، وفقرة شعرية بعنوان أسيرات في سجون الاحتلال، كما تضمنت عرضاً مسرحياً حول أساليب التحقيق مع الأسيرات، ومعرضاً للصور خاص بالأسيرات إضافة الى العديد من الفقرات الفنية المعبرة.



وحضر الفعاليات عن وزارة شؤون المرأة كل من أ. نهال حسن، أ. رندة قدادة، وحضر أ. خالد الجرجاوي عن وزارة التربية والتعليم العالي، كما حضر د. ناصر أبو العون و د. عبد القادر إبراهيم حماد عن كلية مجتمع غزة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالكلية وحشد من الطلبة ولفيف من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية.



وأوضحت حسن أنه في كل عام وضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تقوم وزارة شؤون المرأة باختيار موضوع خاص بهذه المناسبة، وكان الاختيار لهذا العام للأسيرات الفلسطينيات تحت عنوان "رغم القيد"، حيث تتضمن الحملة عدة فعاليات بمشاركة العديد من المؤسسات التي تهتم بقضايا المرأة الفلسطينية والأسيرات الفلسطينيات ومن هذه الفعاليات الإشراف على تنظيم مجموعة من المبادرات الشبابية لتحفيز المبدعين من الشباب ودورهم في الحفاظ على الثوابت الوطنية من خلال تنفيذهم للمبادرات الشبابية التي تهدف إلى فضح انتهاكات الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية وخاصة الأسيرات.



وألقى حماد كلمة الكلية التي أكد فيها على أن هذه المبادرة تأتي وفاء للأسيرات والأسرى من أبناء شعبنا القابعين خلف القضبان في زنازين وسجون الاحتلال، موجهاً لهم كل الحب والتقدير. وقال إنّ هذه المبادرة تمثل لوحة جميلة رائعة تذكر العالم وتذكر شعبنا بمعاناة الأسيرات في سجون الاحتلال والانتهاكات التي يصر الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على ممارستها بحق أسيراتنا على مرأى ومسمع من العالم أجمع من خلال ابداعات طلابنا وطالباتنا.



من جهته، توجه الجرجاوي بالشكر والتقدير لكل مؤسسات التعليم العالي على هذا المجهود والاهتمام الكبير وخاصة كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية على هذا الجهد الكبير والاهتمام الرائع والتنفيذ المتقن لهذه المبادرة، كما توجه بالشكر والتقدير لوزارة شؤون المرأة الراعية لهذه المبادرات، وكذلك للفرق الطلابية التي تنفذ هذه المبادرات وتجتهد في ذلك رغم قلة الإمكانات المتاحة، وصعوبة الظروف المحيطة التي يعيشها طلبتنا الكرام الأعزاء، فيكفينا منهم الاهتمام وبذل الجهد والوقت في سبيل قضية عادلة من قضايانا الوطنية.



وقال م. رفيق اليازجي مدير شؤون الطلبة في كلمة فريق المبادرة الشبابية بالكلية أن المبادرة تتضمن مجموعة من الأنشطة القائمة على ما يمتلكه الشباب من إمكانات وقدرات وتوظيفها لخدمة الناس من حولهم تطوعياً للمساهمة في تنمية الشباب، وأعرب عن سعادة كلية مجتمع غزة لاختيار فريق المبادرة بالكلية من ضمن أفضل مبادرات شبابية على مستوى جامعات وكليات قطاع غزة.



