وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشكل لجنة دراسة انعكاسات الطقس على انتظام العملية التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية المرأة والتعليم تطلقان مبادرة "رغم القيد" لنصرة الأسيرات وكالة الرأي الفلسطينية إعلام الأسرى: الأوضاع داخل السجون تتجه نحو تصعيد خطير وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يؤكد على ضرورة تطوير الخدمات القضائية في دوائر التنفيذ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث مشروع تطوير قسم الطوارئ في م. بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق سلاحف مهدّدة بالانقراض في غابة في بنغلادش وكالة الرأي الفلسطينية حمضيات غزة..صمود في وجه التحديات وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية ثقب ضخم في طبقة الأوزون على وشك الإغلاق هذا الأسبوع! وكالة الرأي الفلسطينية سرعة ذوبان جليد الهيمالايا تزداد بنحو 10 أضعاف
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تناقش مع مرشدي الوحدات المركزية الحالات المعمقة

22 كانون أول / ديسمبر 2021 10:03

التعليم تناقش مع مرشدي الوحدات المركزية الحالات المعمقة
التعليم تناقش مع مرشدي الوحدات المركزية الحالات المعمقة

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية، اجتماعًا لمرشدي الوحدات الإرشادية المركزية لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفصل الدراسي الأول من حيث الحالات المُعمقة التي تم التعامل معها والجهود المبذولة من طرف الوزارة لتحسين التدخلات النفسية للطلبة الذين يحتاجون مثل هذه التدخلات بالإضافة لمناقشة مسار التحويلات للحالات الصعبة.


وحضر الاجتماع  خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، و عبير الشرفا رئيس قسم الصحة النفسية، و أنور أحمد رئيس قسم الإرشاد التربوي، وأ. حنان السويركي رئيس شعبة الإرشاد.


وأكد فضة على حرص الوزارة على تعزيز عمل الوحدات الإرشادية المركزية وتقديم الخدمات الإرشادية للطلبة في المدارس بعيدًا عن مشاكل (الوصمة)، مثمنًا على جهود المرشدين في هذه الوحدات.


وخلال اللقاء تم عرض الحالات ومناقشتها واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟