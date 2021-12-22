التعليم تناقش مع مرشدي الوحدات المركزية الحالات المعمقة

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية، اجتماعًا لمرشدي الوحدات الإرشادية المركزية لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفصل الدراسي الأول من حيث الحالات المُعمقة التي تم التعامل معها والجهود المبذولة من طرف الوزارة لتحسين التدخلات النفسية للطلبة الذين يحتاجون مثل هذه التدخلات بالإضافة لمناقشة مسار التحويلات للحالات الصعبة.



وحضر الاجتماع خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، و عبير الشرفا رئيس قسم الصحة النفسية، و أنور أحمد رئيس قسم الإرشاد التربوي، وأ. حنان السويركي رئيس شعبة الإرشاد.



وأكد فضة على حرص الوزارة على تعزيز عمل الوحدات الإرشادية المركزية وتقديم الخدمات الإرشادية للطلبة في المدارس بعيدًا عن مشاكل (الوصمة)، مثمنًا على جهود المرشدين في هذه الوحدات.



وخلال اللقاء تم عرض الحالات ومناقشتها واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات.