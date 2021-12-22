"المرور": إصابة في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأربعاء، أن حادثي سير اثنان سُجلا لدى دائرة حوادث الطرق في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن الحوادث نتج عنها إصابة واحدة بجروح طفيفة، وأن أضراراً مادية وتلفيات وقعت في 4 مركبات ومكونات الطريق.
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22 كانون أول / ديسمبر 2021 11:25
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