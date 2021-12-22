هندسة المركبات بالمواصلات تفتتح دورة فاحص فني مركبات

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات دورة فاحص فني مركبات بالتعاون مع كلية فلسطين للتدريب المهني.



وأكد أ. بهاء الاغا نائب مدير عام الإدارة على أهمية هذه الدورة من الناحية الفنية لفاحص المركبات حيث يتمكن من خلال الدورة التعرف على كافة أجزاء المركبة وطرق التعامل معها.



وتابع الاغا بالقول إن وزارته تحرص على تفعيل هذه الدورات بشكل مستمر لما لها من فائدة كبيرة على المواطنين.



وأضاف الاغا أن الوزارة نفذت هذه الدورة بعد تلقيها العديد من الطلبات من قبل المواطنين المهتمين في دورة فاحص فني مركبات.



من جانبه أكد د. محمد الكحلوت أن استراتيجية وزارة النقل والمواصلات مبنية على أساس تعزيز السلامة المرورية في أوساط المجتمع الفلسطيني، والوزارة تعمل على تطوير الدورات التدريبة من حين لأخر في مواكبة التطور العالمي والدولي في مجال التدريب المهني.



ومن المقرر أن يتخلل الدورة محاضرات نظرية وكذلك التطبيق الميداني في دوائر الترخيص ومراكز الفحص الفني للمركبات.

الجدير بالذكر أن الملتحقين في هذه الدورة يمكنهم الحصول على بطاقة فاحص فني معتمدة من وزارة النقل والمواصلات.