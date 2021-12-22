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المباحث تضبط سلاحاً نارياً استخدم في شجار عائلي بغزة

22 كانون أول / ديسمبر 2021 11:59

المباحث تضبط سلاحاً نارياً استخدم في شجار عائلي بغزة
المباحث تضبط سلاحاً نارياً استخدم في شجار عائلي بغزة

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة - قسم مباحث الشيخ رضوان بمحافظة غزة، سلاحاً نارياً خلال واقعة إطلاق نار في شجار عائلي، وأوقفت خلاله مطلق النار وصادرت السلاح المستخدم.

وقال الرائد محمد الحلبي رئيس قسم مباحث الشيخ رضوان: "إن إشارةً وردت إلى القسم تفيد بوجود إطلاق نار خلال مشاجرة عائلية وقعت بين أفراد عائلة "م" في شارع النصر غرب المحافظة".

وأشار إلى أن المباحث شرعت فور وصولها للمكان بإجراءات البحث والتحري، لافتاً إلى أنه تم تحديد مطلق النار وضبطه، وهو المدعو "م.م" (35) عام من سكان شارع النصر، وضبط قطعة السلاح المستخدمة، وهي من نوع كلاشنكوف، وباستجوابه أقر بقيامه بإطلاق عدة طلقات أثناء الإشكالية.

وأكد الرائد الحلبي أن المباحث دونت أقوال المتهم وصادرت السلاح المستخدم وأحالت ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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