وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التدريب تفتتح برنامجاً تدريبياً لضباط "غرف العمليات" وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تضبط سلاحاً نارياً استخدم في شجار عائلي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفذ دورة علاج الألم لاخصائيي العلاج الطبيعي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المركبات بالمواصلات تفتتح دورة فاحص فني مركبات وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابة في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 110 إصابات جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد حكمت عبد العزيز وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو هواش مضرب منذ 128 يوماً بأوضاع صحية خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل
أخبار » الأخبار الحكومية

مديرية التدريب تفتتح برنامجاً تدريبياً لضباط "غرف العمليات"

22 كانون أول / ديسمبر 2021 12:27

مديرية التدريب تفتتح برنامجاً تدريبياً لضباط "غرف العمليات"
مديرية التدريب تفتتح برنامجاً تدريبياً لضباط

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب برنامجاً تدريبياً، هو الأول من نوعه، للضباط والعاملين بإدارات العمليات في أجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

ويتضمن البرنامج التدريبي مساقات دراسية متخصصة في الاتصالات والإشارة والتخاطب اللاسلكي، إلى جانب محاور أمنية وإدارية وشرطية متعلقة بواقع عمل أجهزة الوزارة المختلفة.

وقال مدير إدارة معهد التنمية البشرية العقيد عبد الله قرموط إن البرنامج يتضمن شقيْن عملي ونظري، بواقع 60 ساعة تدريبية.

وأشار قرموط إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال الأيام الماضية، وافتتاح الدفعة الثانية، بواقع 260 ضابطاً وضابط صف من العاملين في إدارات العمليات في الأجهزة والإدارات المختلفة.

وحضر افتتاح البرنامج، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر مديرية التدريب، كل من مدير عام المديرية العميد محمد خلف، ومدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة العميد علي النادي، إلى جانب العميد ربيع المصري مدير إدارة التدريب، والعقيد عبد الله قرموط مدير معهد التنمية البشرية.

من جهته، أوضح مدير عام المديرية العامة للتدريب العميد محمد خلف أن البرنامج يأتي ضمن سعي وزارة الداخلية والأمن الوطني لمعالجة معوقات العمل الشرطي والأمني، من خلال تدريب المنتسبين على استخدام الإمكانات المتاحة بشكل فعال، وتطويرهم فنياً في اختصاصاتهم العملية، مع تجنب الأخطاء.

وتعد إدارات العمليات، الناظم الأساسي لتنفيذ جميع المهام الأمنية والشرطية الميدانية بوزارة الداخلية، من خلال الإشراف على تنفيذ تلك المهام، والتنسيق والمتابعة في إدارة الجهود من قبل جميع الأجهزة المشاركة فيها.

وتولي قيـادة وزارة الداخلية أهمية كبيرة للأعمال الأمنية والشرطية المتعلقة بالحفاظ على حالة الأمن والاستقرار وبسط السكينة العامة, وفي إطار ذلك تعمد الوزارة بشكل مستمر على تطوير الكادر البشري لمنتسبي إدارات العمليات في جميع الأجهزة والإدارات.

مديرية التدريب تفتتح برنامجاً تدريبياً لضباط 518d4be0-4a1b-422a-a327-f282cceeb44a
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟