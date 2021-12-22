مديرية التدريب تفتتح برنامجاً تدريبياً لضباط "غرف العمليات"

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب برنامجاً تدريبياً، هو الأول من نوعه، للضباط والعاملين بإدارات العمليات في أجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

ويتضمن البرنامج التدريبي مساقات دراسية متخصصة في الاتصالات والإشارة والتخاطب اللاسلكي، إلى جانب محاور أمنية وإدارية وشرطية متعلقة بواقع عمل أجهزة الوزارة المختلفة.

وقال مدير إدارة معهد التنمية البشرية العقيد عبد الله قرموط إن البرنامج يتضمن شقيْن عملي ونظري، بواقع 60 ساعة تدريبية.

وأشار قرموط إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال الأيام الماضية، وافتتاح الدفعة الثانية، بواقع 260 ضابطاً وضابط صف من العاملين في إدارات العمليات في الأجهزة والإدارات المختلفة.

وحضر افتتاح البرنامج، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر مديرية التدريب، كل من مدير عام المديرية العميد محمد خلف، ومدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة العميد علي النادي، إلى جانب العميد ربيع المصري مدير إدارة التدريب، والعقيد عبد الله قرموط مدير معهد التنمية البشرية.

من جهته، أوضح مدير عام المديرية العامة للتدريب العميد محمد خلف أن البرنامج يأتي ضمن سعي وزارة الداخلية والأمن الوطني لمعالجة معوقات العمل الشرطي والأمني، من خلال تدريب المنتسبين على استخدام الإمكانات المتاحة بشكل فعال، وتطويرهم فنياً في اختصاصاتهم العملية، مع تجنب الأخطاء.

وتعد إدارات العمليات، الناظم الأساسي لتنفيذ جميع المهام الأمنية والشرطية الميدانية بوزارة الداخلية، من خلال الإشراف على تنفيذ تلك المهام، والتنسيق والمتابعة في إدارة الجهود من قبل جميع الأجهزة المشاركة فيها.

وتولي قيـادة وزارة الداخلية أهمية كبيرة للأعمال الأمنية والشرطية المتعلقة بالحفاظ على حالة الأمن والاستقرار وبسط السكينة العامة, وفي إطار ذلك تعمد الوزارة بشكل مستمر على تطوير الكادر البشري لمنتسبي إدارات العمليات في جميع الأجهزة والإدارات.