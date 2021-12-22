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التنمية البشرية بالصحة تناقش تدريب طلبة الطب ودعم برامج البورد

22 كانون أول / ديسمبر 2021 12:33

التنمية البشرية بالصحة تناقش تدريب طلبة الطب ودعم برامج البورد
التنمية البشرية بالصحة تناقش تدريب طلبة الطب ودعم برامج البورد

غزة- الرأي

التقى مدير عام تنمية القوى البشرية د. محمد زقوت بعميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية د. فضل نعيم، د. أحمد غزال وبحضور د. أسامة أبو معمر مدير دائرة البورد، ا.محمد السرساوي مدير دائرة الامتياز والمزاولة.


 وأفاد د. زقوت انه خلال الزيارة بحث الطرفان آفاق التعاون في تدريب طلبة كلية الطب في مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى مناقشة محددات التدريب وسبل تقويته.


 وفي سياق منفصل استقبل د. محمد زقوت رئيس المجلس الطبي الفلسطيني د. محمد الكاشف وذلك للحديث عن العلاقة بين وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لتنمية القوى البشرية والمجلس الطبي الفلسطيني وسبل تدعيم برامج البورد الفلسطيني وآليات المتابعة.


 وبدوره ثمن الدكتور الكاشف الدور الذي تقوم به تنمية القوى البشرية في متابعة برامج البورد وضمان سيرها.

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