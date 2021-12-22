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بلدية دير البلح تدعو إلى اغتنام الفترة المتبقية من حملة أهل وعيلة

22 كانون أول / ديسمبر 2021 12:50

بلدية دير البلح تدعو إلى اغتنام الفترة المتبقية من حملة أهل وعيلة
بلدية دير البلح تدعو إلى اغتنام الفترة المتبقية من حملة أهل وعيلة

الوسطى- الرأي

دعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة المواطنين إلى اغتنام الفترة المتبقية من حملة أهل وعيلة،والتي أطلقتها منذ شهر نوفمبر الماضي لتصفير ديونهم وتسوية أوضاعهم والتي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، معربة عن شكرها للمواطنين الذين استجابوا للحملة وقاموا بتصفير مستحقاتهم على البلدية بكافة أقسامها.


وأكدت أنه سيتم منح امتيازات للمواطنين الملتزمين بدفع الفاتورة بشكل شهري من خلال خصم 60% طيلة العام 2022 في حال استمرار الالتزام بالدفع وكانت فاتورته صفر عن الشهر السابق.
وتأتي هذه الحملة في إطار التخفيف على المواطنين والموظفين وتشجيعهم على تسديد ما عليهم من التزامات نحو البلدية.
 

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