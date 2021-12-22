زراعة خانيونس تنفذ جولة ارشادية على مربي الدجاج البياض

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خان يونس، جولة ميدانية إرشادية على مربي الدجاج البياض داخل المحافظة.



و أكد م. أسعد أبوطعيمه رئيس قسم الانتاج الحيواني،خلال الجولات التفقدية، بأهمية فرع تربية الدجاج البياض في مجال الزراعة، لما يوفره من انتاج بيض المائدة، والذى لا غنى عنه للانسان ،مؤكداً على ضرورة انتاج البيض بشكل امن.



وتتطرق أبوطعيمه" إلى ضرورة تطبيق برامج التحصينات اللازمة حسب توصيات وزارة الزراعة، وذلك للوقاية من الأمراض مما يقلل من الخسائر المتوقعة.



ودعا الى أهمية تطبيق برنامج الاضاءة في فصل الشتاء، لان التطبيق الخاطئ يؤدي الى خلل في عملية الانتاج.



فيما اثنى المربيين على مثل هذه الجولات والتى تعمل على زيادة الوعي بتربية الدجاج البياض.



وتحدثوا الى معاناتهم من غلاء تكاليف التغذية، وانخفاض نسبة الانتاح في بداية فصل الشتاء .