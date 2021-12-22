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"المرور" تحرر 34 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

22 كانون أول / ديسمبر 2021 02:10

"المرور" تحرر 34 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة- الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 34 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 7 مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، إلى جانب 11 مخالفة لمركبات غير قانونية "بودي"، و8 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، و8 مخالفات لقطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

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