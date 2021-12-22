وزارة السياحة والأثار تستقبل وفداً من اليونسكو

غزة- الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة "اليونسكو" في متحف قصر الباشا و الكنيسة البيزنطية .



واستمع الوفد الدولي عبر الجولة المتنوعة للمواقع الأثرية إلى شرح مفصل عن جهود الوزارة ودورها السيادي في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، فضلاً عن تقديم ارشاد تعريفى عن نتائج الحفريات فى المواقع الأثرية ومقتنيات متحف قصر الباشا باعتباره المتحف الوطني .

وأكدت الوزارة على تكريس الدور التوعوي للزوار وترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها وإرثها ومعالمها الوطنية وهويتها.



فيما أكد ممثل اليونسكو بغزة يوسف العجلة على تعزيز الشراكة مع وزارة السياحة والتعاون في مجال الحفاظ على التراث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني والمساهمة والعناية بإعادة التأهيل عبر طلب تمويل لمشاريع التنقيب والترميم والصيانة للمواقع الأثرية