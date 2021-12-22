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خلال استقباله لمفتش عام الشرطة..

النائب العام: دور أجهزة الرقابة يؤسس لقيام دولة القانون والحكم الرشيد

22 كانون أول / ديسمبر 2021 02:36

النائب العام: دور أجهزة الرقابة والتفتيش يؤسس لقيام دولة القانون والحكم الرشيد
النائب العام: دور أجهزة الرقابة والتفتيش يؤسس لقيام دولة القانون والحكم الرشيد

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، على ضرورة تكثيف واستمرارية الجهود المبذولة لتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب، واستشعار الرقابة الذاتية للعاملين في جهات إنفاذ القانون، وطمأنة المواطنين بسيادة القانون وتحقيق العدالة الإجرائية؛ وصولاً لبناء دولة القانون وتمتين أركان الحكم الرشيد.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار النحال، في مكتبه لمفتش عام الشرطة العميد منير عدوان، ونائبه العميد محمد أبوعمشة، ومدير التفتيش الفني العقيد بشير زيارة، ومدير التفتيش القانوني الرائد الحقوقي مشعل البلتاجي، لتهنئة سيادته بتولي المنصب الجديد.

بدوره أوضح العميد عدوان إلى أن إدارته تعمل على التنسيق مع كافة المراكز الشرطية والنيابة العامة والقضاء بهدف تطوير جودة الأداء، والارتقاء بالعمل، والدقة والموضوعية والمهنية العالية، وتصويب الأخطاء وحل الإشكاليات التي تعترض عمل مفتش التحقيق في المحافظات، مختتماً حديثه بالتهنئة لسيادة المستشار النائب العام  لتوليه المنصب الجديد متمنياً له التوفيق والسداد.

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