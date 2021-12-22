وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن تشكيل 40 فريقًا شبابيًا تطوعيًا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: دور أجهزة الرقابة يؤسس لقيام دولة القانون والحكم الرشيد وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والأثار تستقبل وفداً من اليونسكو وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تحرر 34 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنفذ جولة ارشادية على مربي الدجاج البياض وكالة الرأي الفلسطينية عائلة الأسير أبو هواش تحذر من تعرض حياته للخطر وكالة الرأي الفلسطينية مهندسو زراعة غزة يتفقدون مزارعي "البندورة" والحمضيات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تدعو إلى اغتنام الفترة المتبقية من حملة أهل وعيلة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تناقش تدريب طلبة الطب ودعم برامج البورد وكالة الرأي الفلسطينية حملة إعلامية للمطالبة "إسرائيل" برفع حظر سفر صحافيين فلسطينيين
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلان عن تشكيل 40 فريقًا شبابيًا تطوعيًا في غزة

22 كانون أول / ديسمبر 2021 02:37

غزة - الرأي:

أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، عن تشكيل (40) فريقًا تطوعيًّا بواقع (400) شابٍ وشابةٍ على مستوى محافظات قطاع غزة كافة؛ بهدف تعزيز العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الهيئة اليوم الأربعاء؛ لتكريم المجموعات الكشفية على جهودها التي بذلتها في إنجاح الحملة التطوعية "خضراء بسواعد شبابنا"، التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة.

وحضر الحفل مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير عام العمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير عام الفنون الأستاذ عاطف عسقول، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ أحمد المشهراوي، ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية الأستاذ علاء الباز، ومدير دائرة التطوع الأستاذ خالد بحور، بالإضافة إلى ممثلين عن المراكز والمؤسسات الشبابية.

وقال محيسن: "نسعى من خلال تشكيل الفرق التطوعية؛ لتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي أواسط الشباب على وجه الخصوص، وتعزيز دورهم في الحياة الاجتماعية وتمكينهم من أداء دورٍ مهمٍ ومؤثرٍ في بناء مجتمعهم، ويكونوا دائمًا في الميدان؛ لخدمة المجتمع خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات؛ لمساندة الطواقم المتخصصة".

وأضاف: "شهد العام الحالي نشاطًا كبيرًا في العمل التطوعي في قطاع غزة، خاصة خلال العدوان الأخير على غزة وما بعده، وتم تتويج ذلك مؤخرًا بإقرار لائحة؛ لتنظيم العمل التطوعي في المؤسسات الحكومية وتنظيم العلاقة بين المؤسسات والمتطوعين والمحافظة على حقوقهم"، مؤكدًا أن المراكز الشبابية تُعد حاضنة مهمة للعمل الشبابي.

ولفت محيسن إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالعمل التطوعي من خلال خططها المستقبلية، داعيًا المراكز الشبابية إلى تقديم الأفكار والمقترحات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل التطوعي وتشجيع الشباب على الانخراط في التطوع والنشاط المجتمعي.

وفي كلمةٍ عن المراكز الشبابية العاملة في قطاع غزة، أكدت رئيس مركز زينة الشبابي الأستاذة عطاف حمد أن المراكز الشبابية حققت تحت رعاية الهيئة خلال العام الحالي إنجازاتٍ كبيرةً في مجالات التطوع والدورات التدريبية والمبادرات المجتمعية والمشاريع الصغيرة والعمل الانساني، رغم الصعوبات التي مرت بها، والتي فرضتها جائحة كورونا والعدوان على قطاع غزة.

وفي ختام الحفل تم تكريم المجموعات الكشفية، وتوزيع الزي الخاص بالتطوع على فرق المتطوعين.

تصوير: مدحت حجاج 

268125379_676281773362358_5859995013911061793_n 268617288_481377380005662_2214853024562191301_n 269080196_665883504407580_2903609723159200466_n 269115171_960672588161540_6340217272161335221_n 269444615_629050344964996_5788597420836244261_n 269655011_248101344093239_3521231335850772190_n 269687730_974332936522524_4714420126285217043_n 269750678_881920212497096_1270384810831297473_n 269760473_4597294347020624_8587257045363351074_n 269783297_255391473204568_5856567276156597084_n 269793165_4536016053120799_6089699380144071592_n 269799049_236968638571336_137478360359727893_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟