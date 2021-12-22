النائب العام يستقبل وفداً من محامي محافظة رفح

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، وفد من محامي محافظة رفح، وشدد خلال اللقاء على أن النيابة العامة ستبقى الدرع الحامي للحقوق والحريات، والشريك القوي للمؤسسات الحقوقية والأهلية والمجتمعية، وتعزيز عمل محامي الدفاع؛ لترسيخ مبادئ العدالة، وإرساء سيادة القانون؛ لتحقيق العدالة، وفق سياسة إجرائية، وضوابط ومعايير تراعي خصوصية البيئة المجتمعية والظروف الاستثنائية، وتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي يعيشها قطاع غزة في الوقت الحالي.

من جانبه عبر وفد المحامين عن شكرهم للنيابة العامة؛ لدورها الريادي والمسئول في حفظ الحقوق وإرساء العدالة، متمنين للنائب العام التوفيق والسداد وأن تكون المرحلة القادمة زاخرة بالتطوير والرفعة لقطاع العدالة وأن يرسخ الأمن والاستقرار في المجتمع.