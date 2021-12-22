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خلال استقباله لوفد معهد القضاء العالي..

النائب العام يؤكد على ضرورة استثمار الكفاءات للارتقاء بالأداء القضائي

22 كانون أول / ديسمبر 2021 02:43

النائب العام يؤكد على ضرورة استثمار الكفاءات للارتقاء بالأداء القضائي
النائب العام يؤكد على ضرورة استثمار الكفاءات للارتقاء بالأداء القضائي

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مكتبه، عميد معهد القضاء العالي المستشار سامي الأشرم، والمستشار القاضي أحمد أبو نعمة، ووفد من المعهد ضم القاضي المستشار عبد الحكيم رضوان، و مدير مكتب عميد المعهد أ. علي جحا، لتهنئة سيادته بتوليه المنصب الجديد نائباً عاماً في غزة.


وأكد المستشار النحال على ضرورة استمرارية تنمية وتعزيز كفاءة الكوادر القضائية، والارتقاء بالمعايير التي تُعزز قدرتها على الوفاء باستحقاقات التميُّز والجودة في إدارة قطاع العدالة، والنهوض بالحكم الرشيد، وآليات تطوير وصقل قدرات أعضاء السلطة القضائية، واستثمار الكفاءات المؤهلة ونقل خبراتها؛ لبناء وتمكين موارد بشرية مؤهلة بالمهارات والمعارف والقدرات، التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء بالأداء القضائي والمؤسسي.


من جانبه شدد المستشار الأشرم، على ضرورة توثيق سبل التعاون بين الجانبين، مؤكداً حرص المعهد على تطوير برامج السادة أعضاء النيابة العامة، بما يضمن رفع الكفاءات والارتقاء بالمنظومة القانونية، متمنياً في ختام حديثه التوفيق لسعادة النائب العام، وأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الارتقاء في العمل القضائي والمنظومة العدلية بشكل عام.
 

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