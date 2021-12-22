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"شؤون المرأة والتعليم " تشاركان في مبادرة "احكيلهم عنا"

22 كانون أول / ديسمبر 2021 06:02

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غزة- الرأي:

 شاركت وزارتي شؤون المرأة والتربية والتعليم العالي  (الأربعاء 22-12) طلبة جامعة غزة ، مبادرتهم والتي جاءت تحت عنوان " احكيلهم عنا " ضمن المبادرات الشبابية التي تنفذها فرق مختلفة من مؤسسات التعليم العالي ضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي أطلقتها الوزارة بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تهتم في قضايا المرأة وهي وزارة شؤون المرأة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأسرى والمحررين، المكتب الإعلامي الحكومي، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن).

وضم وفد الوزارة الذي قام بالزيارة ا. نهى أبو العلا، أ. نهال حسن ،وكلاً من أ. خالد الجرجاوي وأ. حسن هنية عن وزارة التربية والتعليم فيما مثل جامعة غزة رئيسها الدكتور رياض الخضري ولفيف من الهيئة التدريسية في الجامعة.

وأكدت أ. نهى أبو العلا عن تخصيص أنشطة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء هذا العام لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني؛ جاء امتثالًا لواجبات الوزارة تجاه الأسيرات الفلسطينيات اللواتي قدمن التضحيات الكبيرة؛ وهذا يقابل من الوزارة بإدارة أنشطة تهدف لتسليط الضوء على معاناتهن وفضح الجرائم الإسرائيلية بحقهن.

كما أكدت أبو العلا على عقد احتفال خاتمي لحملة "رغم القيد " لتكريم المبادرات الفائزة والمشاركة في الحملة ، نهاية الأسبوع القادم ، مشيرةً إلى أن هذه الحملة ليست الأخيرة لدعم صمود الأسيرة الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية .

ومن جهته عبر   أ. خالد الجرجاوي رئيس قسم الأنشطة في وزارة التربية والتعليم العالي؛ عن أهمية هذه المبادرة التي تستجيب لضرورة فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني؛ الأمر الذي يحتل أولوية على سلم اهتمامات وزارة التربية والتعليم؛ واختتم حديثه بتوجيه التحية للأسيرات في سجون الاحتلال

يذكر أن وزارة شؤون المرأة أطلقت الأربعاء (24 نوفمبر 2021) فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، حاملاً عنوان "رغم القيد" لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات داخل المعتقلات الصهيونية.

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