"هنية" يبارك تتويج الأهلي المصري بالسوبر الأفريقي

غزة- الرأي

هنأ عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عقب تتويج فريقه بكأس السوبر الإفريقي مساء اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، بعد فوزه على شقيقه الرجاء المغربي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ١/١.

وأكد هنية أن النادي الأهلي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي وفي فلسطين، لما يملكه النادي من إدارة ناجحة وإنجازات متواصلة تكسب قلوب الجميع.

وعبر هنية عن اعتزازه بموقف لاعبي وجمهور النادي الأهلي عقب احتفالهم برفع علم فلسطين، مما يؤكد أن فلسطين حاضرة في قلوب الأشقاء العرب وستبقى القضية الأولى في كل مكان.