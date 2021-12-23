"هنية" يلتقي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري

غزة- الرأي

عبر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تقديره لأسطورة كرة القدم العربية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، بعد استضافة ملتقى مدربي كرة القدم من فلسطين وإنجاح فعاليات فترة المعايشة مع المدربين في النادي الأهلي والأندية المصرية، ووجه هنية الدعوة للنادي الأهلي لزيارة فلسطين، كما نقل تحيات ومحبة الأسرة الرياضية والجماهير الفلسطينية التي تعشق الأهلي.

من جهته أكد محمود الخطيب خلال لقاءه مع هنية في العاصمة القطرية الدوحة أن أبواب النادي الأهلي مفتوحة لاستضافة مدربي ورياضيي فلسطين، وحيا الجمهور الفلسطيني ومحبي النادي الأهلي، وعبر عن أمله في تلبية الدعوة وزيارة فلسطين.