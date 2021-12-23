التنمية الاجتماعية تتفقد أحوال نزلاء مؤسسة الربيع

غزة- الرأي

استقبلت مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لجنة التفتيش على السجون لمتابعة أوضاع المؤسسة المعيشية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.



ويترأس اللجنة مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن ورئيس لجنة التفتيش على السجون أ.أشرف المغاري وعضوية كل من أ. محمود البلعاوي وأ. عبد الله الدخاخني وكان بالاستقبال مدير مؤسسة الربيع الأستاذ معتز دغمش.



بدوره رحب دغمش بالوفد الزائر مثمنا عاليا هذه الزيارة لما لها من دور في فتح أفاق التعاون والتنسيق المستمر .



من جهتها قامت اللجنة بإبداء الملاحظات والمقترحات بشأن النزلاء وتفقد وضعهم القانوني داخل "مؤسسة الربيع" وذلك في سبيل تفعيل دور وزارة العدل في الوقوف على الأوضاع القانونية والإنسانية للنزلاء، ومتابعة أوضاعهم المعيشية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.



كما تم التأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار مهام الوزارة بالسهر على شؤون العدالة وسيادة القانون في فلسطين.



وأوضح رئيس لجنة التفتيش على السجون الهدف من الزيارة، وقامت اللجنة بالاطلاع على أوضاع النزلاء الأحداث المعيشية داخل المؤسسة بالمقارنة مع المعايير الدولية والوطنية، وزارت اللجنة العيادة الطبية، وتفقدت المطبخ، وأماكن مبيت النزلاء الأحداث للتأكد من الإجراءات المتخذة في ظل انتشار فايروس كورونا .



وفي سياق متصل أوصت اللجنة بتنفيذ خطة الطوارئ، ووضع آلية للتواصل مع الجهات ذات العلاقة (وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية) وذلك أثناء فترة الطوارئ.