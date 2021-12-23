التنمية الاجتماعية تفتتح برنامجاً تعبوياً لنزلاء مؤسسة الربيع

غزة- الرأي

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في مؤسسة الربيع لرعاية الطاحداث بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة برنامجاً تعبوياً لنزلاء مؤسسة الربيع.



وحضر الافتتاح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور غازي حمد وكيل الوزارة، ومدير عام الرعاية الاجتماعية أ. محمد غنيم ، ومدير مؤسسة الربيع أ. معتز دغمش وممثل التوجيه السياسي الرائد رامي حلس، ورئيس قسم النزلاء بغزة وممثل دار القرآن الشيخ ناجي الجعفراوي.



ويشمل البرنامج التعبوي على عدة موضوعات من بينها "التوعوية، والتثقيفية، والتربوية، والإرشادية، والفكرية والأمنية، والسياسية، والدينية، والشرعية".

ويأتي هذا البرنامج التعبوي ضمن الجهود التي تبذلها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي للارتقاء بفئة النزلاء ثقافيًا وفكريًا ونفسيًا.