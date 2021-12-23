وكالة الرأي الفلسطينية الصين.. العثور على بيضة ديناصور فريدة من نوعها وكالة الرأي الفلسطينية العلامات الأربع لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم! وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تعد مضادات الأكسدة مهمة جداً لصحتنا وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لأوسع مشاركة بجمعة "فجر الأسيرات والأسرى" بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يستقبل وفداً من جمعية رواد للتنمية المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون "الجيل القادم" من الوسائل المساعدة على الرؤية الاصطناعية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف طلبات العلاج ومصاريف الجنازة لعشرات الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل إطلاق تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا مرة أخرى وكالة الرأي الفلسطينية أبل تنافس بقوة فى قطاع السماعات الذكية.. و"HomePod Mini" كلمة السر
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف تنفذ عدداً من الدورات التدريبية

23 كانون أول / ديسمبر 2021 08:56

التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف تنفذ عدداً من الدورات التدريبية
التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف تنفذ عدداً من الدورات التدريبية

غزة- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الشمال وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، وبمشاركة مركز شمس للإبداع والثقافة حفل تكريم للسيدات الحافظات لجزء عم من النادي النسوي وكان الحفل تحت عنوان " درة التاج" .

حيث بدأ الاحتفال بآيات عطرة من القرآن الكريم ، وتخلله كلمة لمديرة المركز أ. صابرين أبوعمرة التي وجهت الشكر للسيدات لاهتماههن بمثل هذه المسابقات ، موضحة انه سيعقد العديد من المسابقات في الفترة القادمة .


وتخلل الحفل كلمة لوزارة الأوقاف ألقتها أ. ختام عدوان وضحت فيها فضل حفظ القرآن وكان هناك العديد من الفقرات الإنشادية والشعرية والمديح النبوي.


وفي الختام تم تقديم الشكر للأخوات المحفظات وأيضا لمنسقة النادي النسوي ومن ثم تم توزيع الهدايا علي السيدات الحافظات.
 

269751243_1230313267456318_1469530774416788705_n التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف تنفذ عدداً من الدورات التدريبية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟