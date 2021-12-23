التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف تنفذ عدداً من الدورات التدريبية

غزة- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الشمال وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، وبمشاركة مركز شمس للإبداع والثقافة حفل تكريم للسيدات الحافظات لجزء عم من النادي النسوي وكان الحفل تحت عنوان " درة التاج" .

حيث بدأ الاحتفال بآيات عطرة من القرآن الكريم ، وتخلله كلمة لمديرة المركز أ. صابرين أبوعمرة التي وجهت الشكر للسيدات لاهتماههن بمثل هذه المسابقات ، موضحة انه سيعقد العديد من المسابقات في الفترة القادمة .



وتخلل الحفل كلمة لوزارة الأوقاف ألقتها أ. ختام عدوان وضحت فيها فضل حفظ القرآن وكان هناك العديد من الفقرات الإنشادية والشعرية والمديح النبوي.



وفي الختام تم تقديم الشكر للأخوات المحفظات وأيضا لمنسقة النادي النسوي ومن ثم تم توزيع الهدايا علي السيدات الحافظات.

