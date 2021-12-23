التنمية الاجتماعية تعقد اجتماعاً مع شبكة التحويلات الخاصة بذوي الإعاقة

غزة- الرأي

نظم مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في النصيرات اجتماعاً لشبكة التحويلات ضم جميع مؤسسات المنطقة الوسطى بحضور مندوبين عن هذه المؤسسات و مندوبين أيضا عن المركز بدورها رحبت مدير المركز أ. نعيمة سويدان بجميع الحضور، متمنيةً لهم جهود مباركة ومثمرة باذن الله.



وتم خلال الاجتماع المناقشات وإبداء الآراء وذلك لوضع استراتيجية ﴿داتا يونت ﴾للمعاقين لعام ٢٠٢٢ ، كما تم الاتفاق على آلية معينة لجميع المؤسسات لتخدم جميع فئات المعاقين .وتجديد وتنشيط ﴿شبكة التحويلات﴾ و الاستماع للمشاكل التي تعرضت لها المؤسسات خلال ٢٠٢١ ووضع حلول جذرية لها .

