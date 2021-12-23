وكالة الرأي الفلسطينية الصين.. العثور على بيضة ديناصور فريدة من نوعها وكالة الرأي الفلسطينية العلامات الأربع لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم! وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تعد مضادات الأكسدة مهمة جداً لصحتنا وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لأوسع مشاركة بجمعة "فجر الأسيرات والأسرى" بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يستقبل وفداً من جمعية رواد للتنمية المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون "الجيل القادم" من الوسائل المساعدة على الرؤية الاصطناعية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف طلبات العلاج ومصاريف الجنازة لعشرات الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل إطلاق تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا مرة أخرى وكالة الرأي الفلسطينية أبل تنافس بقوة فى قطاع السماعات الذكية.. و"HomePod Mini" كلمة السر
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أبل تنافس بقوة فى قطاع السماعات الذكية.. و"HomePod Mini" كلمة السر

23 كانون أول / ديسمبر 2021 09:21

أبل تنافس بقوة فى قطاع السماعات الذكية.. و"HomePod Mini" كلمة السر
أبل تنافس بقوة فى قطاع السماعات الذكية.. و

كشفت البيانات الأخيرة من Strategy Analytics ، أن شركة آبل ضاعفت حصتها في قطاع السماعات الذكية، فوفقًا لشركة الأبحاث، شحنت أبل ما يقدر بأربعة ملايين وحدة خلال الربع الثالث من عام 2021.

واستحوذت على حصة إجمالية قدرها 10.2% من سوق مكبرات الصوت الذكية من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، وبلغت حصة السوق 5.9% خلال نفس الربع من عام 2020، وتبين أن HomePod Mini هو الفائز لشركة أبل حيث كان ثاني أكثر مكبرات الصوت الذكية مبيعًا في الربع الثالث من عام 2021.

ADVERTISING

ووفقًا لبيانات Strategy Analytics ، كان Nest Mini من جوجل هو الجهاز الأكثر مبيعًا في قطاع السماعات الذكية، بينما كان Amazon's احتل الجيل الرابع من Echo Dot المرتبة الثالثة.

ودخلت أبل سوق السماعات الذكية في عام 2018 بإطلاق مكبر الصوت الذكى HomePod، ومع ذلك لم يقلع المتحدث بشكل جيد بسبب تسعير 349 دولارًا مما جعله أحد أكثر النماذج تكلفة في السوق، ثم أعلنت الشركة التى تتخذ من كوبرتينو مقراً لها عن نموذج "صغير" من HomePod فى نوفمبر من العام الماضى.

وتم تسعير أبل HomePod mini بشكل معقول بسعر 99 دولارًا، وفى وقت سابق من هذا العام، قدمت أبل أيضًا متغيرات ألوان جديدة تشمل الأصفر والبرتقالي والأزرق.

وبالعودة إلى سوق السماعات الذكية ، تتصدر أمازون هذا القطاع بحصة سوقية إجمالية تبلغ 26.4%، وتأتي Google في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 20.5%.

ويحتل بايدو وعلي بابا المركزين الثالث والرابع بحصة سوقية تبلغ 13.6% و 10.8%، مع احتلال شركة أبل المرتبة الخامسة ، احتلت Xiaomi المرتبة السادسة بحصة سوقية تبلغ 5.1%.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟