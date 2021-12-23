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تأجيل إطلاق تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا مرة أخرى

23 كانون أول / ديسمبر 2021 09:23

تأجيل إطلاق تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا مرة أخرى
تأجيل إطلاق تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا مرة أخرى

كشفت وكالة ناسا عن تأجيل الإطلاق المرتقب لتلسكوب جيمس ويب الفضائي جيمس ويب بقيمة 10 مليارات دولار مرة أخرى، فأصبح من المقرر إطلاق التلسكوب الضخم في يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر، مع نافذة إطلاق بين الساعة 7:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي والساعة 7:52 صباحًا بالتوقيت الشرقي، بعد أن كان التاريخ السابق 24 ديسمبر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم عرض التغطية الحية على قناة ناسا التلفزيونية وموقعها الإلكتروني ابتداءً من يوم السبت الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وتقول ناسا إن الطقس العاصف مع الرياح العاتية في ميناء الفضاء الأوروبي في غيانا الفرنسية هو السبب في تأخير آخر للتلسكوب الضخم الذي كان من المقرر في البداية أن ينطلق فى الفضاء في عام 2007.

وقال مسئولو ناسا، إن صاروخ آريان 5 الذي يحمل ويب والتلسكوب نفسه في حالة جيدة، وأن المشكلة الوحيدة كانت تتابع اتصالا متقطعا بين الاثنين، وتأتي عقبة اللحظة الأخيرة هذه بعد سنوات من التأخير وتجاوز التكاليف لويب، أكبر وأقوى مرصد علمي تم إنشاؤه للفضاء على الإطلاق.

بدأ العمل على تلسكوب جيمس ويب، المعروف أيضًا باسم JWST أو Webb، لأول مرة في عام 1996 وفي ذلك الوقت كان لدى ناسا ميزانية 500 مليون دولار فقط لإكماله.

كما تم تعيين الوكالة لإطلاقه في عام 2007، لكن تجاوز التكاليف والمشكلات الفنية أجبرت إعادة تصميم كبيرة في عام 2005 مما أدى إلى تأخيرها الأول، وتم الانتهاء من بناء التلسكوب في عام 2016، مما سمح ببدء الاختبار، ولكن بعد ذلك بعامين، انكسر حاجب الشمس الضخم أثناء تشغيل تدريبي أدى إلى تأجيل آخر، وتوالت التأخيرات بعدها لمشكلات مختلفة حتى التأجيل الأخير.

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