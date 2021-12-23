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تم اعتمادها من اللجان المختصة

المالية: صرف طلبات العلاج ومصاريف الجنازة لعشرات الموظفين

23 كانون أول / ديسمبر 2021 09:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف الطلبات الخاصة بالعلاج، ومصاريف الجنازة التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني والتي تم اعتمادها من اللجان المختصة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن الصرف سيبدأ اليوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت أنه سيتم صرف طلبات العلاج التي تقدم بها الموظفون خلال الفترة ما بين 2021 /15/1، وحتى 15/8/2021، بالإضافة لبعض الحالات العاجلة، مشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 651 مستفيد بمبلغ اجمالي 968.000 شيكل.

وذكرت الوزارة، أنه سيتم صرف مصاريف الجنازة التي تم اعتمادها والمسجلة عبر التسجيل الالكتروني من تاريخ 1/1/2021 وحتى 31/3/2021، لافتةً إلى أن عدد المستفيدين من القرار 173 موظفا بمبلغ اجمالي 138.000 شيكل.

وأشارت إلى أن الصرف جاء بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، وضمن مساعيها للتخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة، ووفق الإمكانيات المالية المتاحة.

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