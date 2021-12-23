إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء

نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة يوم أمس الأربعاء.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (404) شاحنة
استيراد عدد 361 شاحنة
تصدير عدد 40 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 66 شاحنة تحتوي على (أجبان وألبان، ثوم، طحين، سميد، أعلاف، سيرج، شيبسي، عصائر، أسمنت أسود، نثريات، بلوكات اسفنج، أخشاب، كراميكا، العاب متنوعة، ملابس)
استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية
كميات البترول الواردة:
استيراد 7 شاحنات سولار
استيراد 20 شاحنة غاز طهي
ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
متابعة مغادرة 505 مسافرين
اتمام اجراءات جمركية لـ 359 مسافر وصلوا من الجانب المصري