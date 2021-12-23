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إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء

23 كانون أول / ديسمبر 2021 09:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة يوم أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (404) شاحنة

استيراد عدد 361 شاحنة

تصدير عدد 40 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 66 شاحنة تحتوي على (أجبان وألبان، ثوم، طحين، سميد، أعلاف، سيرج، شيبسي، عصائر، أسمنت أسود، نثريات، بلوكات اسفنج، أخشاب، كراميكا، العاب متنوعة، ملابس)

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 7 شاحنات سولار

استيراد 20 شاحنة غاز طهي

ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 505 مسافرين

اتمام اجراءات جمركية لـ 359 مسافر وصلوا من الجانب المصري

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