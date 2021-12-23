المستشار المدهون يستقبل وفداً من جمعية رواد للتنمية المجتمعية

غزة- الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفداً من جمعية رواد للتنمية المجتمعية يرأسه الأستاذ رباح بخيت وبصحبته أعضاء مجلس إدارتها الأستاذ رائد الساعاتي والمهندس ياسر الشنطي والدكتور سعيد الغرة، وذلك لتهنئة رئيس المجلس بتوليه منصبه الجديد.



من جهته رحب المستشار المدهون بالأستاذ بخيت والوفد المرافق له مؤكداً أن القضاء رسالة سامية وليست مجرد وظيفة، وسيتم العمل على إيصالها بحقها على طريق الحق والعدل، مبيناً أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة وهي واجبة التنفيذ.



من جانبه هنأ الأستاذ بخيت والوفد المرافق له المستشار على توليه منصبه الجديد وقدموا له خارطة فلسطين كتكريم لسعادته متمنين له التوفيق والسداد وأن يجري على يده الخير الذي يثبت عند تحقيق العدل.