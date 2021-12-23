فريق الجامعة الإسلامية…يفوز بكأس بطولة الجامعات لكرة الطائرة

فاز فريق الجامعة الإسلامية الأربعاء بلقب كأس بطولة الجامعات لكرة الطائرة، عقب فوزه على جامعة الإسراء 3-صفر، على صالة سعد صايل بحضور د. إبراهيم القدرة وكيل التعليم العالي، ومدير عام التعليم الجامعي خليل حمّاد، ومدير دائرة، ومستشار المجلس الأعلى للشباب سعيد أبو سلطان، ومدير الرياضة بالمجلس محمد حلس، وعميد شؤون الطلبة بالجامعة الإسلامية سعيد الغرة، وحشد من عشاق اللعبة وطلاب الجامعة.



وفي حفل التتويج، أكد عياش على أهمية تفعيل النشاط الرياضي ورعاية البطولات بين الطلاب لتعزيز المحبة وممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الواعدة في كل الألعاب، فيما تحدث القدرة عن دور الأنشطة الرياضية في تنمية القدرات لدى الطلاب من خلال ممارسة الأنشطة اللامنهجية ومنها الرياضة، مؤكدا حرص التعليم العالي على الاهتمام بالنشاط الرياضي وتشجيع الطلاب على الانخراط في البطولات والألعاب الرياضية.



وفي الختام تم تكريم حكام البطولة، والفرق المشاركة، وتسلم قائد الفريق عبد الله العطار كأس البطولة.

أشرف على البطولة خالد الجرجاوي، وحسن هنية من التعليم، وإياد الجيش، وأحمد الخطيب، وفادي جابر.