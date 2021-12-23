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برشلونة يتوصل الى اتفاق مع مانشستر سيتي لضمّ توريس

23 كانون أول / ديسمبر 2021 10:11

برشلونة يتوصل الى اتفاق مع مانشستر سيتي لضمّ توريس
برشلونة يتوصل الى اتفاق مع مانشستر سيتي لضمّ توريس

توصل برشلونة الإسباني الى اتفاق لضمّ مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بحسب ما أشارت تقارير إسبانية وإنكليزية الاربعاء.
وانضم الدولي الإسباني، البالغ 22 عامًا، الى سيتي قادمًا من فالنسيا مقابل 20 مليون جينه استرليني في آب 2020.


سجّل توريس 16 هدفًا في 43 مباراة لمصلحة بطل إنكلترا وتُوّج معه بلقب الدوري الإنكليزي وكأس الرابطة. كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا العام في موسمه الكامل الوحيد في مانشستر.


إلا انّ موسمه الثاني في صفوف “السيتينزنس” مُني بنكسة بعد تعرّضه لكسر في القدم أبعده عن الملاعب منذ تشرين الاول.
ويبحث برشلونة عن تدعيم خطه الهجومي بعدما اضطر هدّاف سيتي التاريخي الارجنتيني سيرخيو أغويرو الى الاعتزال بسبب مشكلة في القلب، وذلك بعد أشهر قليلة من انضمامه الى العملاق الكاتالوني.

وبعدما أقصي من دور المجموعات من دوري الأبطال للمرة الاولى منذ 20 عامًا، يواجه البلاوغرانا اختبارًا كبيرًا للتأهل الى المسابقة القارية الموسم المقبل حيث يحتل حاليًا المركز السابع في الدوري الإسباني.
وتبقى المشكلة في تمكن النادي من تسجيل توريس في ظل القيود المالية التي تفرضها الليغا والتي أجبرته على التخلي عن نجمه الاسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي بسبب الديون.
سجّل النادي خسائر مالية بقيمة 481 مليون يورو الموسم الماضي في ظل دين إجمالي بلغ 1.35 مليار يورو.

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