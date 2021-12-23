الإسعاف والطوارئ بالصحة تنفذ نحو (7) آلاف مهمة خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أكد مدير عام وحدة الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة د. اياد ابو زاهر على الجهوزية التامة لطواقم الاسعاف على مدار الساعة استعدادا لتقديم الخدمة للمرضى، موضحا أنه تم انجاز نحو (6) آلاف مهمة عمل خدماتية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2021، ومشيرا الى دور الوحدة في منظومة الخدمات الصحية، وتداخلها مع كافة الخدمات والمكونات الصحية في قطاع غزة.

وذكر د.أبو زاهر أن فرق الإسعاف والطوارئ تعكس حرصها على أداء العمل والمثابرة والحرص على تعزيز مؤشرات إنقاذ الحياة من خلال سرعة الأداء والتعامل مع أوقات الطوارئ في قطاع غزة.

وتناول تقرير الإنجازات الشهري لوحدة نظم المعلومات الصحية لشهر نوفمبر من العام الحالي ان مهام النقل الرئيسية لوحدة الإسعاف والطوارئ بلغت نحو(5) آلاف حالة، بينما بلغت مهام النقل الإدارية (782) مهمة، وإجمالي المهام الطارئة بلغت (288) حالة.

وبيّن التقرير ان مهام مواجهة كورونا احتلت (220) مهمة لنقل المرضى، إضافة الى نقل آلاف العينات الطبية لفحوصات مرضى "كورونا".