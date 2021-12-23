القضاء العسكري يستقبل وفداً من الصليب الأحمر

غزة- الرأي

استقبلت هيئة القضاء العسكري ممثلة برئيسها اللواء د.ناصر سليمان، ونائبه العقيد فضل الجديلي، وعدداً من مدراء الإدارات والوحدات بالهيئة، أمس الاربعاء، وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقر الهيئة غرب مدينة غزة.

وضم الوفد أ. دافيت ورد زريان- مسؤول قسم الحماية للجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع، وخليل الوزير المستشار القانوني للجنة في غزة.

ورحب اللواء سليمان بالوفد الزائ، مستعرضاً أهم الضمانات التي تُوفرها الهيئة للنزلاء، ومنها "إنشاء وحدة الدفاع من أجل الترافع بشكل مجاني عن المتهمين الذين لا يستطيعون توكيل محامي؛ بسبب الظروف الاقتصادية حتى ضمان المحاكمة العادلة للمتهم".

وأكد سليمان على استقلالية القضاء ونزاهته ؛لتحقيق العدالة، كما استعرض سير العمل داخل المحاكم، حيث تم النظر ومعالجة العديد من القضايا المنظورة داخل المحاكم.

من جانبه تحدث الرائد معتز صيام -مسؤول وحدة الدفاع عن طبيعة عمل الوحدة، وتطرق إلى أوجه الدفاع وعن بعض القضايا المنظورة في المحاكم العسكرية،وعن ضمانات المتهمين بما يخص دفاعهم أمام المحاكم منوهاً أنه خلال العام الجاري بلغ عدد المرافعات التي قامت بها الوحدة (2190) مرافعة.

من جهته أعرب دافيت عن سعادته من هذه الزيارة، وعن توفير الضمانات اللازمة للمتهمين للترافع أمام المحاكم العسكرية، مثمناً جهود هيئة القضاء العسكري ودورها في سرعة إنجاز القضايا، وتسهيل عمل المواطنين.