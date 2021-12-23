النائب العام: عائلات فلسطين لهم دور أساسي في الاستقرار المجتمعي

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، على أن عائلات فلسطين وأبناء فلسطين كانوا ومازالوا مصدر فخر وعزة لشعوب العالم والأمة جمعاء، فلقد ضربوا أعظم الأمثلة في مواطن عدة ، وسطروا صفحات من البطولة والصبر في ظل الحصار الإسرائيلي الغاشم على شعبنا، وعليه فإنه تقع على عاتقهم مسؤولية عظيمة في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار المجتمعي بتضافر الجهود والشراكة مع الجهات القضائية و الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الإصلاح والمخاتير.



جاء ذلك خلال استقبال المستشار د. النحال لوفد تجمع عائلات فلسطين، في ديوانه وبحضور مدير مكتبه أ. جهاد الحويطي، مهنئين لسيادته بتوليه المنصب الجديد نائباً عاماً في غزة.



من جانبهم ثمن ممثلو الوفد الدور الريادي للنيابة العامة في قيادة المرحلة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وترسيخ مبادئ العدل والمساواة بن الناس، ودعم جهود رجال الإصلاح واسنادهم الدائم داعين الله أن يكتب التوفيق والسداد لسيادته في مشواره العدلي القادم.