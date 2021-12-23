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لتهنئته بالمنصب الجديد..

النائب العام يستقبل وفد رئاسة جامعة فلسطين

23 كانون أول / ديسمبر 2021 11:33

النائب العام يستقبل وفد رئاسة جامعة فلسطين
النائب العام يستقبل وفد رئاسة جامعة فلسطين

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، وفداً من جامعة فلسطين ضم رئيس مجلس إدارة الجامعة الحاج كاظم دغمش، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور   جبر الداعور، والمستشار القانوني للجامعة الأستاذ إبراهيم دغمش،  لتهنئتة سيادته بتوليه المنصب الجديد.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بالوفد الضيف، مشيداً بتميز جهود الكادر التدريسي في جامعة فلسطين، وحرصهم الدائم لتطوير البعد المعرفي لدى الطلبة، عبر تنظيم الفعاليات واللقاءات مع مختلف الشركاء، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقة والعمل المشترك مع المؤسسات التعليمية وتكامل جهودها مع الجهات الحكومية والقضائية.

بدوره أشار الوفد إلى أهمية الشراكة مع النيابة العامة، مؤكداً أن جامعة فلسطين تسعى بشكل دؤوب للعمل مع مختلف المؤسسات والجهات الرسمية، إيماناً بمبدأ العمل المشترك وتكامل الجهود، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مستعرضاً الخدمات التي تقدمها الجامعة على الصعيد الأكاديمي والمجتمعي، وختاماً قدم الوفد   التهنئة لسيادة النائب العام متمنين له التوفيق والعون في تطوير هذا الصرح القضائي.

882b6768-c422-47e0-9d9a-39ef900e6d8e النائب العام يستقبل وفد رئاسة جامعة فلسطين
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