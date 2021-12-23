بلدية الزوايدة تعقد لقاء للمستفيدين من مشروع تشغيل عمال

غزة- الرأي

عقدت بلدية الزوايدة لقاًء تدريبياً لعدد من المستفيدين في مشروع تشغيل عمال - الجمع الأولي للنفايات الصلبة بواسطة عربات تجرها الحيوانات، وذلك لتوضيح مدونة السلوك وأخلاقيات العمل.

حيث تم الحديث بالتفصيل عن المبادئ الأساسية لمدونة السلوك وأخلاقيات العمل وقواعد السلوك وأخلاقيات العمل وحماية حقوق النساء بالإضافة لشرح قواعد الصحة والسلامة المهنية وتم توزيع الملابس الواقية الخاصة بأعمال النظافة على العاملين بالمشروع بالإضافة لتسليمهم الأدوات اللازمة للعمل.



وفي نهاية اللقاء تم توزيع العمال على المناطق وتعريف كل عامل بمهامه وقنوات الإتصال معهم وآلية تقديم الشكوى من قبل العمال .