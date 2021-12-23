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السراج يتفقد مشروع تطوير موقف سيارات "السرايا"

23 كانون أول / ديسمبر 2021 12:06

السراج يتفقد مشروع تطوير موقف سيارات "السرايا"
السراج يتفقد مشروع تطوير موقف سيارات

غزة- الرأي

 تفقد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، آلية سير العمل في مشروع تطوير موقف سيارات الأجرة الخاص بالمناطق الجنوبية قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة.


واطلع رئيس البلدية على أعمال طواقم البلدية العاملة في المشروع واستمع إلى آراء بعض السائقين ومقترحاتهم، ووعد بدراستها وتنفيذ ما يمكن منها.


وكانت طواقم البلدية قد شرعت بتطوير موقف سيارات الأجرة الخاص بالمناطق الجنوبية في منطقة السرايا ، وشملت الأعمال تسوية أرضية الموقف البالغ مساحته 1400 متر مربع، وفرد طبقة البيسكورس، وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة تبليط للموقف ببلاط الانترلوك، وتركيب الاشارات المرورية وطلاء أرضية المكان وتمديد شبكة الانارة.


وتسعى بلدية غزة الى تطوير المفترقات العامة في المدينة، وذلك ضمن خطتها التطويرية للارتقاء بواقع المدينة وتحسين الحركة المرورية.

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