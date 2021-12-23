الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مصانع البلاستيك بغزة

غزة- الرأي

نظمت دائرة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على مجموعة من مصانع البلاستيك في محافظتي غزة والشمال.



وشملت الجولات زيارة 5 مصانع بهدف مراقبة عملها وفق الأصول والمواصفات التي حددتها الوزارة والمواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.



وأوضحت الدائرة أنها تابعت خلال جولاتها الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج وجودتها، ومتابعة التزامها بالحصول على الترخيص الصناعي.



كما تم خلال الجولات إجراء زيارة رقابية على شركة لبيع البطاريات وإجراء بعض الفحوصات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.



وتأتي هذه الجولات ضمن سلسلة زيارات للمصانع والمنشآت تستمر طيلة أيام الأسبوع وبشكل دائم لمراقبة عملها والتأكد من سلامة التزامها بكل الإجرءات المتبعة.