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بيطرة رفح تتابع تطبيق إجراءات الأمن الحيوي بمزارع الدجاج اللاحم

23 كانون أول / ديسمبر 2021 12:16

بيطرة رفح تتابع تطبيق إجراءات الأمن الحيوي بمزارع الدجاج اللاحم
بيطرة رفح تتابع تطبيق إجراءات الأمن الحيوي بمزارع الدجاج اللاحم

رفح- الرأي

نفذت دائرة الخدمات البيطرية بالتعاون مع الإنتاج الحيواني في محافظة رفح، جولة ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم، وذلك لمتابعة شكاوى المزارعين والمربين.


و تم خلال الجولة، متابعة الوضع العام للمزارع، والإرشاد البيطري للمزارعين لمعرفة طرق التربية الصحيحة، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع لصد الأمراض المعدية و طرق إعطاء الأدوية الصحيحة والآمنة  للدجاج اللاحم،وتشريح الدجاج لمعرفة سبب المرض و إعطاء وصفات علاجية مناسبة .


يأتي ذلك ضمن الدور الكبير الذي تقوم به الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة لتطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.

بيطرة رفح تتابع تطبيق إجراءات الأمن الحيوي بمزارع الدجاج اللاحم 269857451_4904752692890941_750658173546869698_n 269796984_4904750796224464_6109038064014190835_n 269915044_4904750372891173_2915954395117322221_n 269832002_4904750172891193_4042538739593646008_n
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