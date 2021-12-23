بيطرة رفح تتابع تطبيق إجراءات الأمن الحيوي بمزارع الدجاج اللاحم

رفح- الرأي

نفذت دائرة الخدمات البيطرية بالتعاون مع الإنتاج الحيواني في محافظة رفح، جولة ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم، وذلك لمتابعة شكاوى المزارعين والمربين.



و تم خلال الجولة، متابعة الوضع العام للمزارع، والإرشاد البيطري للمزارعين لمعرفة طرق التربية الصحيحة، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع لصد الأمراض المعدية و طرق إعطاء الأدوية الصحيحة والآمنة للدجاج اللاحم،وتشريح الدجاج لمعرفة سبب المرض و إعطاء وصفات علاجية مناسبة .



يأتي ذلك ضمن الدور الكبير الذي تقوم به الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة لتطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.