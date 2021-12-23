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ديوان المظالم تدرس طلبات الاعتراض على نتائج الوظائف الاشرافية

23 كانون أول / ديسمبر 2021 12:38

ديوان المظالم تدرس طلبات الاعتراض على نتائج الوظائف الاشرافية
ديوان المظالم تدرس طلبات الاعتراض على نتائج الوظائف الاشرافية

غزة- الرأي

اجتمعت لجنة دراسة طلبات المتظلمين على نتائج الوظائف الاشرافية في ديوان المظالم، وذلك برئاسة مدير عام ديوان المظالم رامز تمراز وعضوية كلاً من حسن مرتجى مدير عام وزارة العدل وأ. محمود حماد مدير عام وزارة الصحة  وأ. سليمان عدوان مدير دائرة الشكاوى ديوان المظالم وأ. عبد الكريم أبوشاويش منسق اللجنة .


يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني قررت في وقت سابق بأن يترأس ديوان المظالم متابعة التظلمات التي تقدم من الموظفين مسابقات الوظائف الاشرافية ( مدير دائرة ، رئيس قسم ) وذلك قبل عقد الامتحانات واثناء الامتحان وبعد الإعلان عن النتائج للرقابة على سير تنفيذ مسابقات الوظائف الاشرافية وذلك للتأكد من سلامة الاجراءات .


يذكر أن اللجنة ناقشت عدد من التظلمات ولازالت تستقبل تظلمات جديدة للنظر فيها كما تدعوا اللجنة الموظفين المتظلمين مراعاة المدة القانونية للاعتراض 

ديوان المظالم تدرس طلبات الاعتراض على نتائج الوظائف الاشرافية 269809577_4671513279603689_7283665234145761906_n 269834644_4671513159603701_3373900012870662400_n 269828806_4671512919603725_3230265616178522352_n
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