ديوان المظالم تدرس طلبات الاعتراض على نتائج الوظائف الاشرافية

غزة- الرأي

اجتمعت لجنة دراسة طلبات المتظلمين على نتائج الوظائف الاشرافية في ديوان المظالم، وذلك برئاسة مدير عام ديوان المظالم رامز تمراز وعضوية كلاً من حسن مرتجى مدير عام وزارة العدل وأ. محمود حماد مدير عام وزارة الصحة وأ. سليمان عدوان مدير دائرة الشكاوى ديوان المظالم وأ. عبد الكريم أبوشاويش منسق اللجنة .



يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني قررت في وقت سابق بأن يترأس ديوان المظالم متابعة التظلمات التي تقدم من الموظفين مسابقات الوظائف الاشرافية ( مدير دائرة ، رئيس قسم ) وذلك قبل عقد الامتحانات واثناء الامتحان وبعد الإعلان عن النتائج للرقابة على سير تنفيذ مسابقات الوظائف الاشرافية وذلك للتأكد من سلامة الاجراءات .



يذكر أن اللجنة ناقشت عدد من التظلمات ولازالت تستقبل تظلمات جديدة للنظر فيها كما تدعوا اللجنة الموظفين المتظلمين مراعاة المدة القانونية للاعتراض