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"المرور" تُحرِّر 40 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة

23 كانون أول / ديسمبر 2021 12:38

غزة - الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 40 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور، إن التجاوزات توزعت ما بين: 11 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، إلى جانب 7 مخالفات لمركبات غير قانونية، وبدون أوراق، و17 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و5 مخالفات لقطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

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